Kinematograf bratří Čadíků - Cheb

Již více než dvacet let se milovníci kvalitních filmů a neobvyklých produkcí mohou těšit na příjezd Kinematografu bratří Čadíků, který každoročně do několika desítek českých a moravských měst přiváží zajímavé české filmy.

místo: KRAJINKA - Areál Krajinné výstavy v Poohří (Cheb) - přírodní amfiteátr

pátek 6. 7.

ŠPUNTI NA VODĚ

Snímek Špunti na vodě záměrně nápadně připomíná jeden z nejúspěšnějších českých filmů „S tebou mě baví svět“ (1982; Marie Poledňáková), jen se změnou roční doby. Tvůrci vyprávějí příběh tří otců a jejich sedmi dětí, kteří se rozhodnou sjet v létě řeku Sázavu. Stejně jako u legendární zimní komedie i zde měli otcové v úmyslu vyrazit na dovolenou pouze ve třech a užít si volný čas bez rodin. Manželky jim však přenechají děti a samy vyrazí na několikadenní cyklistický výlet.

sobota 7. 7.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit.

neděle 8. 7.

BAJKEŘI

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.

pondělí 9. 7.

ANDĚL PÁNĚ 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.