Republiko má středisková - politický kabaret s Ivem Šmoldasem

Nahlédněte pod pokličku politické kuchyně. Říká se, že každý politik je tak trochu herec a někdy je pro občana těžké rozpoznat, kdy se politici věnují práci a kdy předvádí komedii. Jedním z největších komiků je bezpochyby hlava našeho státu. Kdo jiný by dokázal říci výrok „Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní“, a přitom nemít na mysli sám sebe.

Již od pradávna je satira nejlepším způsobem, jak ve zdraví rozdýchat rozmary těch, kteří nám vládnou a od srdce se jim zasmát. Satira má mnoho podob a nejlépe si ji lze vychutnat z originálního podání, které v sobě kombinuje semaforskou klasiku i cimrmanovské hlášky.

Zpět do časů, kdy ZEMAN Žižka nepustil kalich z ruky

Ze všech zemanů vzpomeňme na Žižku, kterému bylo slovo „nepokradeš“ stejně cizí jako slovo abstinence. Kdo se jednou stane lapkou, už je lapkou celý život, ale když vládnete národu, je třeba takový rys dostatečně krotit. Ovšem mluvčí Hus se svým hbitým jazykem dokáže snadno omluvit každé faux pas. Tento pár doplňuje do třetice šedá eminence, lobista Bocian zo Slovenska, která jako stín pozoruje celé dění, aby využila každé skulinky k získání nějakého profitu. Příběh je tuze prosycený piklemi, ironií, komploty a humorem, který vás nejednou zvedne ze židle. Inspirace skutečnými politiky je sice zřejmá, ale v podání historických postav ve vás zanechá zvláštní pocit, neboť jsme stále v rukou lidí, kteří formují českou historii.

„Politika je, dámy a pánové, především tíživě zodpovědné rozhodování o vašich osudech. Chcete-li podniknout hlubinný ponor do mělčin duše našich politiků, jste tady správně.“

Z rukou samotného mistra

Vaším průvodcem a vypravěčem je vynikající doktor filozofie Ivo Šmoldas, který vám odhalí povahu politiků až do samotného morku kostí. Vtipné skeče i zajímavé úvahy vás donutí nahlédnout do politiky pod zcela novým úhlem. Republiko má středisková není pouhým kabaretem, ale dílem, které má za cíl oslovit široké spektrum diváků a to se mu bezpochyby již povedlo.

Vychutnejte si inscenaci, kterou si užijete od začátku až do konce, a spravíte si s ní chuť po sledování naší politické scény.