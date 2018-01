MENU: Mazut, Bang-Utot, Carrageenan, Somaticae

MAZUT (PL)

Paweł Starzec a Michał Turowski alias MAZUT se vrací do Hradce Králové! Skutečná raveová smršť, kterou se posledně prezentovali tito zástupci prgresivního polského labelu BDTA ve dvou improvizovaných a neopakovatelných koncertních setech, nadchla skutečně kažého kdo byl toho účasten. Ve své tvorbě akcentují především rytmickou a minimalistickou stránku elektronické hudby, kdy se charakteristický špinavý a syrový zvuk lo-fi acid techna prolíná s ozvěnami industriálu. To vše je okořeněno o rozličné samply mluveného slova inscenovaných nahrávek nebo autentických projevů. Kadenci s jakou pálí svoje řadovky - #1 (2015) Eichwald (2016), La belle (2017) a nyní Atlas (2018), prokládají řadou bootlegů mezi nimiž lze najít i záznam jejich loňského vystoupení na MENU s názvem VULGAR DISPLAY OF HRADEC (2017). Neopakovatelná, strhující, taneční energie! Skutečný elektronický underground.

BANG-UTOT (PL)

Krátká přednáška z kulturní antropologie osvětlující obsahovou stránku každého z tacků přímo před vystoupením je skutečným konceptualismem, který ve světe elektronických producentů nemá obdoby. Bang-utot – nový hudební projekt hudebníka, publicisty a kurátora Rafala Jeczmyka z polské Wroclawi (mj. Emma Zunz) však jasně dokazuje, že v jednom hudebním setu lze prezentovat temné etnické a kmenové rytmy propojené s těžkým dubem, surrealistické zvukové koláže s překvapivými samply, ale i industriální beat na pozadí hustých trancových fraktur. To všechno, jako pokus zvukově ztvárnit divné, často nevyjasněné fenomény lidského chování, antropology nazývané „kulturně podmíněné syndromy“, které jsou charakteristické jen a výlučně v konkrétní geografické oblasti a v dané kultuře. Rafalovo vystoupení bylo na sklonku loňské roku tak podmanivé, že jsme neváhali si tuto tribální taneční exkurzi zopakovat. Doporučujeme!

CARRAGEENAN (F/B)

Syrové a minimalistické beaty představuje sólový projekt Carrageenan v Bruselu usazeného hudebníka Matthieu Leveta. Jeho živá vystoupení často mění koncertní prostor v pomyslnou černou díru, ve které nachává své publikum tonout při své evilibristice mezi tonální a atonální podobou elektronické hudby z analogových perkusí a hutných a zkreslených dubových basů. Svá alba vydává na rozličných labelech. Jistě není třeba představovat francouzská značku Tanzprocesz (album The Golden Beast, 2012). Pozornosti by však neměl ujít label Kerm, prezentující současný zvuk belgického elektronického undergroundu, na kterém právě vyšlo jeho aktuální album Microstimulation. Při svých živých vystoupeních se představil na mnoha místech takřka po celé Evropě (mj. londýnské Cafe Oto, KRAAK festival aj.) či v Japonsku.

SOMATICAE (F)

Industriální techno i infrasonická elektronická hudba, to je projekt Somaticae za nímž stojí Amédée De Murcia z francouzského Lyonu. Jeho tvorba se vyznačuje dvěma odlišnými tvářemi. Tu první z nich představují jeho alba, která aktuálně vydává na pařížské značce In Paradisum, kde se prezentuje sofistikovanými kompozicemi experimentálního charakteru s prvky ambientu, noise i industriálu. Tu druhou podobu jeho hudebního alterega představují živé hudební sety, ve kterých jako live act nabízí skutečně mocný mix noise a acid techna. Právě s touto taneční podobou svého projektu se představí na MENU a logicky tak premiérově v Čechách.