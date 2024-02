Přicházíme s další skvělou událostí pro rodiny a milovníky tradičních jarních svátků! Šrámkův statek v Pileticích srdečně zve na svou zážitkovou akci Velikonoce na statku, která se bude konat v prostorách roubenky od 28. března do 1. dubna, a to v čase od 10:00 do 16:00 hodin.

Na této události se můžete těšit na výstavu velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec Králové. Členky spolku návštěvníkům předvedou techniky zdobení kraslic a další lidová řemesla. Součástí výstavy budou také ukázky velikonočních výrobků a jarních dekorativních předmětů, kterými se představí žáci vybraných mateřských a základních škol z Hradce Králové.

Pro školní a jiné kolektivy bude výstava zpřístupněna v termínu od 25. do 27. března na základě předchozí telefonické objednávky u paní Jitky Kučerové na tel. čísle 606 722 443. Návštěvníci budou mít také možnost prohlédnout si interiér tohoto dobového stavení z 19. století a seznámit se s každodenním životem našich předků.

Vstupné je 40 Kč za osobu a platba je možná pouze na místě v hotovosti.

Pro více informací navštivte stránky Šrámkova statku v Pileticích – www.sramkuvstatek.cz

Změna programu vyhrazena.

Zdroj: HKVS