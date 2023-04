Příměstský in-line víkend 2023 - Černý Důl

Víkendový kemp v Černém Dole je pro děti i dospělé. Je zkrácenou variantou našich prázdninových příměstských táborů. Pokud váháte, zda jsou pro Vaše děti týdenní in­-line kempy to pravé, dejte jim šanci, ať o tom mohou samy rozhodnout. Nebo si i Vy vyzkoušejte na vlastní kůži, co přesně je čeká.

Víkend je primárně zaměřen na výuku jízdy na kolečkových bruslích, a to pro všechny výkonnostní i věkové skupiny, na obratnost, techniku, přejíždění překážek, bezpečnost i freestyle triky a vše, co k bruslení patří. Program je obohacen o zajímavé činnosti, které bruslení využívají, například hra street florbalu či fotbalu na bruslích, ukázka freestyle in-­line od profesionálů a mnoho dalších netradičních aktivit. Výuka dětí probíhá zábavnou a herní formou. Děti jsou rozděleny do malých skupinek podle výkonnosti a zkušeností s bruslením.