Punč přání

Pohádkový Příběh pro celou rodinu. Pojednává o velikém přátelství havrana Kuby a kocoura Mouricia, kteří se postaví proti temným silám zlého černokněžníka Škodolíba a jeho tetičky Tyranie Upírové, kteří chtějí za pomoci kouzelného punče přání zničit svět během jedné Silvestrovské noci. Podaří se našim hrdinům zachránit celý svět? To se dozvíte, když se na nás přijdete podívat. Vhodné pro děti od 5 let do 100 let. Předprodej zahájen od 05.09.2022 více informací na našich webových stránkách nebo na stránkách kzmj.