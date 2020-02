Rusko: Léto na Sibiři (Hradec Králové)

Cestovatelský stand up o zemi, kde zítra může znamenat cokoliv.



Na Sibiř se většinou nejezdilo za odměnu. K pochopení logiky všech starých ruských tyranů stačí strávit pár dní v nekonečném březovém lese ve společnosti stejně nekonečných hejn komárů…



Jenže za tím lesem, v srdci nádherných hor se schovávají komunitní radonové lázně, kde najdete lék na všechny choroby světa. A když na něco náhodou nemají pramen, pak si vás vezmou do péče sibiřské šamanky a to teprve bude jízda.



A tak je to tady se vším. Veškeré utrpení cestovatele je nakonec vykoupeno nečekaným zážitkem. Stačí mít s sebou správně střelené kumpány, dost odhodlání a hlavně neočekávat zbytečnou romantiku.



Všichni si totiž umíme představit kochačku mírumilovnou hladinou z břehů Bajkalu. Nebo čarovnou krajinu ubíhající za oknem vlaku, jež staví až ve Vladivostoku...



Realita léta na Sibiři je naštěstí o dost drsnější a zábavnější.



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.



PRAKTICKÉ INFO:



Vstupné v předprodeji:

Divadelní sezení za 100 Kč

Posezení u stolů za 120 Kč



Na místě budou lístky už jenom za 120 Kč.