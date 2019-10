Kočičí hra

Proslulá tragikomedie Istvana Örkenyho s Pavlou Tomicovou a Zorou Valchařovou-Poulovou v hlavních rolích. Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá každodenní dobrodružství v komunistickém Maďarsku mezi sdíleným bytem v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí hry“ se sousedkou Myškou a hašteřením ve frontě v mlékárně. Její elegantní a klidná sestra Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná na své kolečkové křeslo v Mnichově ve svobodném západním Německu a nezbývá jí než po telefonu a v dopisech často marně usměrňovat sestřiny eskapády. Je tu totiž Pavla, Eržina nová kamarádka, která má na ni „báječný vliv“ a samozřejmě Viktor Molnár, obžerný, kdysi slavný operní pěvec, jehož způsoby u stolu jsou sice mimořádně nesnesitelné, ale Erži mu s radostí každý čtvrtek vaří večeře… Oblíbený maďarský prozaik a dramatik István Örkeny napsal svou Kočičí hru v roce 1963 nejprve jako novelu a teprve o několik let později ji zadaptoval do divadelní verze, se kterou slavil úspěchy na mnoha světových jevištích, včetně pražského Národního divadla, kde v roce 1974 vznikla legendární inscenace s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou. Užijte si s námi v režii Terezy Karpianus životní příběh sester Szkallových, nejkrásnějších dívek z městečka Leta, okres Szolnok, v této hře o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně nezdolném optimismu!