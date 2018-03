Otevření nového prohlídkového okruhu

Přijďte se seznámit s dosud nepřístupnými prostory technického zázemí vily formou divadelního představení. Napínavý detektivní příběh "Případy kapitána Povondry" v prvorepublikových kulisách sehraje divadlo historie v pohybu Exulis. Vydejte se spolu s námi do 30. let minulého století, nechte se vtáhnout do děje a pomozte odhalit vraha…

Mimořádné prohlídky s divadelním představením proběhnou v těchto termínech:

sobota 7. 4. 2018 v 17:00 a 18:30

neděle 8. 4. 2018 v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00

Nový okruh bude standardně přístupný formou komentovaných prohlídek s průvodcem od 13. 4. 2018, vždy pátek až neděle v časech 10:30, 12:30 a 15:30.