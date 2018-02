Ve schodišťové hale Vily Löw-Beer v Brně se v úterý 20. února 2018 v 16.30 hodin uskuteční veřejná diskuze o budoucnosti Arnoldovy vily. Akce proběhne za účasti odborníků i politiků a zástupců spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda.



Diskuzi bude moderovat vedoucí Vily Löw-Beer v Brně, historička Petra Svobodová. Účast přislíbili například děkan Fakulty architektury VUT v Brně Jan Hrubý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a starosta MČ Brno-sever Martin Maleček nebo místostarostka MČ Brno-sever Miriam Kolářová.



Arnoldova vila se nachází v těsném sousedství vil Löw-Beer a Tugendhat na ulici Drobného č. p. 26. Roku 1862 si ji postavil německý stavitel a městský architekt Josef Arnold, jenž stál u zrodu první brněnské vilové kolonie v Černých Polích. V letech 1909–1939 pak dům vlastnila rodina Cecílie a Kornelia Hožových, tety a strýce Grety Tugendhatové. Ti dům rozšířili a upravili ve stylu art deco s prvky secese. Za války byla vila zabrána gestapem, po jejím skončení se dostala pod státní správu a od 50. let až do roku 2012 fungovala jako mateřská škola.



Dnes je Arnoldova vila zapsaná na Seznamu ohrožených nemovitých památek ČR ve vlastnictví statutárního města Brna, které ji svěřilo do správy městské části Brno-sever. Veřejnosti není přístupná a hledá se její nové smysluplné využití. Přijďte se zapojit do diskuze!