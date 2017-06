Domácí@štěstí.hned - Dům u Synků - 21.7.2017 v 20:30

Ona se věnuje naplno své manažerské práci, on skládá hudbu a stará se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to. Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede je zpět do „štěstí manželského“.

Hrají: Michaela Dolinova, Iva Hüttnerová a David Suchařípa

Po představení zahraje CM Vonica a vína nabídne vinařství První vinařská spol. s.r.o. V ceně vstupenky je zahrnuta sklenička vína.