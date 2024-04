VIDA! After Dark | #52 | Radioactive

Užijte si večer netradičně na dalším z večerů pro dospělé VIDA! After Dark, tentokrát na téma Radioactive. Přijďte ve čtvrtek 25. dubna do VIDA! science centra a ponořte se s námi do světa radioaktivity.

Online vstupenky v předprodeji. Více informací na webu. VIDA! After Dark je pouze pro 18+