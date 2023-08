Festival planet

Temnalóna s Terralónou (noční a denní podoba planety Země), Lunalón (tj. Měsíc), Marsmeloun (Mars) a Heliosféra (Slunce) v parku na Kraví hoře od úterý 1. srpna do úterý 8. srpna 2023.

Vesmírné modely | denně od 14.00 do 23.30

Od 1. do 8. srpna je vystavena Temnalóna s Terralónou (noční a denní podoba planety Země), Lunalón (tj. Měsíc), Marsmeloun (Mars) a Heliosféra (Slunce). Pokud to příznivé počasí dovolí, tak vždy od 14 do 23.30.

Pořady digitária | denně od 14.00 do 23.00

Program projekcí v digitálním planetáriu s možností zakoupení vstupenky z pohodlí domova najdete na www.hvezdarna.cz. Určitě neváhejte, na poslední chvíli může být vyprodáno.

O Festivalu planet nabízíme pořady jak pro nejmenší kosmoplavce, tak pro jejich rodiče a rodiče jejich rodičů. Některé jsou ve 2D formátu, jiné ve 3D. Určitě všem doporučujeme Astronaut 3D vhodný pro děti a hudební pořad Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon, který v době festivalu promítáme v 20.00, 21.30 a zcela mimořádně i ve 23.00.

Letní kino s vesmírnou duší | denně od 21.00

Přijďte si vychutnat některý z krásných vědecko-fantastických nebo fantasy filmů. Uvádíme je vždy v původním znění s českými titulky. Vstup do kina je zdarma, občerstvení si prosím přineste vlastní. Sedí se na zemi, proto si s sebou vezměte stoličku nebo deku, abyste zbytečně nepředávali kinetickou energii atomů vašeho těla atomům planety Země. Pozor, letos poprvé nepromítáme na fasádu budovy Hvězdárny a planetária Brno, nýbrž v nedalekém improvizovaném kině.

VÍCE INFORMACÍ A PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE