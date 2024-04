Cotatcha Orchestra feat. Swing Wings: Count Basie 120

Cotatcha Orchestra oslaví 120 let od narození ikonického klavíristy a kapelníka Counta Basieho koncertem 19. května v brněnském Cabaret Des Péchés! A nebude to koncert ledajaký. Hudba orchestru Counta Basieho je totiž předlohou pro to, jak má vypadat ideálně swingující kapela. A proto budou hosty koncertu tanečníci ze Swing Wings, kteří v první části koncertu zatančí choreografie. Z druhé poloviny večera se stane tančírna přístupná všem účastníkům tohoto koncertu.

Mezinárodní big band Cotatcha Orchestra založil před deseti lety trumpetista Jiří Kotača s vizí hrát neotřelou a originální bigbandovou hudbu. Kapela má na svém kontě nominaci na Cenu Anděl a spoustu projektů s tuzemskými i zahraničními umělci jako jsou Lenka Dusilová, Ilja Reijngoud, Mar Vilaseca nebo Daniel Caccia.

Swing Wings jsou brněnská taneční škola, která se zaměřuje na tance, které vznikaly v 20. až 40. letech minulého století v USA. Během deseti let, co škola Swing Wings oficiálně existuje na mapě swingového světa, zorganizovali stovky tančíren, desítky mezinárodních akcí a festivalů a vytvořili tak jedinečnou komunitu přátelských lidí. Lektoři školy jsou držiteli ocenění na mnoha mezinárodních festivalech jako je International Lindy Hop Championship, Balkan Lindy Hop Championship nebo Prague Swing Festival.

dospělí/plné vstupné: 420 Kč

studenti: 290 Kč

senioři/ZTP/děti do 15 let: 210 Kč

www.cotatchaorchestra.cz

https://www.swingwings.cz/

Těšíme se na Vás

Tým Cabaretu