Výstava o československých pilotech v RAF a nejen o nich. Zahrnuty jsou také osudy příslušnic WAAF (ženských pomocných leteckých sborů), montérů, mechaniků a dalšího pozemního personálu. Zmíněni jsou i příslušníci RAF z okolního regionu.

VSTUPNÉ ZDARMA

Věděli jste, že jeden z nich létal bez nohy? Že se důstojnický sluha stal velitelem britské perutě? Že celkem tři Čechoslováci veleli britským perutím? Že se několika letcům, sestřeleným v okupované Evropě, podařilo vrátit se zpátky ke své peruti ve Velké Británii? Že někteří příbuzní nejen našich letců RAF byli drženi v německých internačních táborech? Co znamenalo nouzově přistát na moři? Že se mnozí letci RAF po návratu domů již nikdy nesetkali se svými rodinami? Že se domů nikdy nevrátilo na pět set letců RAF? Že Ti, kteří jako první bojovali za svobodu své země byli po komunistickém převratu perzekuováni, vyhazováni z práce, zavíráni?

Tyto a mnohé další informace můžete nyní zjistit na výstavě Českoslovenští piloti v RAF – Nebeští jezdci. Výstava je ke shlédnutí v Hodoníně u Kunštátu. Památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě od dubna do října 2024.

Výstava postihuje období od 30. let 20. století, doby počátku výcviku budoucích příslušníků RAF, přes nebezpečné útěky do zahraničí, boje v Polsku a Francii, cestu do exilu přes Střední Východ a obranu Tobruku, věznění v ruských koncentračních táborech. Obsahuje informace o bojích v rámci RAF. Výstavu uzavírá zmínka o dnešním připomínání československých letců v RAF, ať se jedná o filmy, knihy, upomínkové předměty.