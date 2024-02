Tuning show Brno 2024

Přivítání nové sezóny, kde jinde, než na známém okruhu AMD BRNO, - tuning, sprinty Championát ÚAMK - TMS 2024, Závod do Vrchu, Show Shine, dB Drag,DRIFTY, vše co k pořádné akci patří. MČR ve sprintecch pod ÚAMK - TMS o Mistra ČR !!! Online přihlášky do sprintů pouze na místě. Závody do Vrchu, DRIFTY, Show Shine, dB Drag, doprovodný program, volné jízdy na dráze, ve spolupráci s AMD Brno.

Děti do 10 let zdarma. ZTP zdarma. Parkování v areálu zdarma.