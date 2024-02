Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators

Slash spolu s Mylesem Kennedy (Alter Bridge) a kapelou The Conspirators se po 5 letech vrací do ČR! Tentokrát vystoupí ve Winning Group Areně v Brně, ve které představí nejen své nejnovější oceněné album „4“.

SLASH – kultovní americký rockový kytarista, skladatel a filmový producent, držitel ceny GRAMMY – má na svém kontě více než 100 milionů prodaných kopií alb, získal cenu GRAMMY a sedm nominací na GRAMMY, byl uveden do Rock and Rollové síně slávy a je autorem bestsellerů New York Times. SLASH je považován za jednoho z nejlepších rockových kytaristů všech dob a za jednu z nejznámějších tváří světové popkultury.