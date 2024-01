ÍRÁN:CI Film Festival 2024 - Brno

Neodvracej zrak!

Nadcházející 11. ročník filmového festivalu ÍRÁN:CI opět přináší do Brna nejpůsobivější snímky íránských filmařů z celého světa. Vůbec poprvé je do programu zařazen také výběr z mezinárodně uznávaných děl ze sousedních zemí a regionů, které vrhají světlo na mnoho křehkých životů sužovaných politickou a sociální nespravedlností. Zvou nás, abychom do nich nahlédli a abychom se vydali na nezapomenutelnou cestu s neotřelými hrdiny naší doby, kteří každý po svém bojují o právo na život a stávají se ztělesněním občanského odporu.

Zapište si do kalendáře: 23. až 25. ledna: kino Art