Divadelní festival Brnkání Na kolejích

Do Brna přijíždí dvě stovky mladých divadelních nadšenců a herců amatérů z celé České republiky i ze Slovenska, aby během čtyř dní zahráli dvě desítky představení. Dvacátý čtvrtý ročník nesoutěžní přehlídky dětských a mladých divadelních souborů Brnkání se uskuteční v SVČ Lužánky a Divadle Barka.

Diváci se mohou těšit i na doprovodný program. --- Festivalu se zúčastní okolo sto šedesáti dětí ve věku od 7 do 18 let a zahrají kolem dvaceti divadelních představení. Součástí budou také nejrůznější doprovodné akce podporující uměleckou stránku osobnosti: koncert, výtvarné, literární, komiksové i taneční dílny, společné diskuse dětí a dospělých nebo vydávání přehlídkového časopisu. Přehlídku pořádají už tradičně členové Brnkadel ze SVČ Lužánky, a to od nejmladších dětí až po dospělé vedoucí. Festival se uskuteční za podpory Statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.