Intenzivní workshop storytellingu

Intenzivní 10týdenní storytellingový kurz, v němž se naučíte napsat a interpretovat příběh pod vedením vypravěčky a lektorky Spolku Storytelling Dominiky Šindelkové. Kurz je určen pro všechny, které zajímá zkoumání struktur příběhu, hledání cesty k jejich vyprávění a vztahu s publikem. Pro všechny, kteří se příběhy ve své práci nebo tvůrčí činnosti zabývají a chtějí se zdokonalit v jejich vyprávění. Pro všechny, kteří věří, že se příběhy musí vyprávět dál a ožívat stále v nových podobách, aby byly věčné. Kurz je otevírán pro dospělé účastníky. Pracovníky s mládeží, zájemce o vypravěčské povolání a všechny, kteří chtějí sdílet příběhy s publikem. Vítáni jsou všichni od 15 let věku, kteří mohou být od února každou středu dlouho vzhůru a po večerech si rádi vyšťaví mozek kreativní činností. Co vás v kurzu čeká v bodech: - společná práce každou středu OD ÚNORA 2023 na Kociánce (celkem 25 hodin) - spisovatelská práce – přes dílčí cvičení budeme stavět strukturu textu, hledat jeho konečný tvar - improvizační práce na témata příběhu ve dvojicích, improvizace v mantinelech hotového textu - pohybová práce – hledání vypravěčské osoby, vypravěčský postoj, neutrální postoj, komfortní zóna -herecká práce – stylizace do postav příběhu, hledání mluvy, hlasu, gest, mimiky a přechody z vypravěče do postav - vypravěčské hledisko – hledání vztahu k příběhu a vlastní motivace k vyprávění - vztah s publikem – jak navázat a udržet oční kontakt, kdy se obracet na publikum, kdy zařadit interaktivní vložky, práce s nudou, napětím a temporytmem -společné vypravěčské představení

CENA KURZU: 5000 Kč (nevratná záloha 1000 Kč před začátkem kurzu) KDE: Centrum Kociánka, Kociánka 93/2 612 47 Brno, KINOSÁL KDY: 1.2./ 8.2./ 15.2./ 22.2/1.3./ 8.3./ 15.3./ 22.3./ 29.3./ 5.4. od 18:30 do 21:00 KONTAKT: Dominika Šindelková e-mail: boroldojmergen@gmail.com Přihlašujte se na email do středy 18.1. Těšíme se na vaše příběhy!!