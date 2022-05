Provázek open - Otec a syn

Na pozvání Nadačního fondu Arnošta Lustiga (NFAL) přijede do České republiky autor sedmnácti básnických knih, rusky píšící běloruský básník a představitel běloruského undergroundu Dmitrij Strocev, laureát Disturbing the Peace Award 2021 (uděluje ji newyorská Nadace Knihovny Václava Havla), a ceny švédského PEN klubu Kurt Tucholsky Prize. Dmitrije Stroceva na cestě do Prahy a Brna doprovodí jeho žena Anna, módní návrhářka.

