Začátek adventu se v Brně opět spojí s moravskými vinaři a jejich víny. Zimní festival Víno z blízka je přivede jak do úchvatných prostor hradu Špilberk, tak i dolů do podhradí – do brněnských restaurací a vináren. Bude to takové putování mezi sklepy, ale v ulicích města. A když si vyšlápnete nahoru na kopec, užijete si i nádherné výhledy na Brno, úchvatné prostory hradu a další vinaře nabízející svá vína k ochutnání i on-line nákupu. Pozvání přijalo 12 vinařů, kteří reprezentují všechny čtyři moravské vinařské podoblasti. S sebou přivezou na 100 vzorků vín k degustaci. Díky rozšířené vstupence si navíc můžete prohlédnout stálé expozice a aktuální výstavy v prostorách hradu. V jedné vstupence se vám otevře celý hrad i vinařská oblast Morava. Součástí akce bude také nákup vín pro váš sváteční stůl nebo jako dárek pod stromeček. Výběr a nákup vín vám usnadní e-shop. Zakoupená vína si můžete osobně vyzvednout při odchodu, nebo vám je doručíme až domů. Procházka zimním Brnem i hradními zákoutími, úchvatné výhledy na město, setkání s nejlepšími moravskými vinaři a lahodné víno. Takové bude letošní zimní Víno z blízka v Brně. Akce se koná 4. prosince od 11:00 do 17:00 v brněnských restauracích a vinárnách a na hradě Špilberk. Vstupenky koupíte na našem e-shopu.