Letní kino - Nevědomí

V červenci a v srpnu opět startuje letní kino s vesmírnou duší – každý večer jiné letní sci-fi. Vždy v anglickém znění s českými titulky. Vstup do kina je zdarma, občerstvení vlastní. Sedí se na zemi, proto si s sebou vezměte stoličku nebo deku, abyste zbytečně nepředávali kinetickou energii atomů vašeho těla atomům našich betonových chodníků a zavlažovaných trávníků. Promítáme za každého počasí. Začínáme ve 21.00.

9. srpna: Nevědomí (2013)

Planeta Země to má v roce 2073 spočítané. Drtivý útok mimozemské civilizace se sice před lety podařilo odrazit, ale přestala být místem k životu. Lidé se z ní odstěhovali a na jejím povrchu zůstalo jen pár techniků, kteří z ní mají odčerpat zbývající přírodní bohatství. Jedním z nich je i Jack (Tom Cruise), jehož vlastní zvědavost přivede k šokujícímu poznání. Nevědomí je druhým filmem talentovaného režiséra Josepha Kosinskiho (Tron: Legacy(2010)) a po dlouhé době originálním příběhem, který v sobě spojuje rafinovaný thriller s vizuálně opulentním sci-fi spektáklem.

„Je to především thriller, zažijete v něm spoustu překvapení a napínavých zvratů, navíc jsem se ho snažil natočit tak, aby se dal vizuálně naplno vychutnat především v kině. U takového filmu je vždycky náročné vybalancovat to, co můžete prozradit divákovi, aby měl chuť přijít do kina, ale aby zároveň dopředu neodhadl děj filmu,“ říká režisér Kosinski.