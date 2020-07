Kdo by neznal pohádku o Sněhurce, která se narodila všemi milována. Malé diváky inscenace zaujme pohádkovou výpravou, která nás zavede do zámku, do komnaty zlé Královny i lesa, kde kromě trpaslíků žijí zvířátka – lišky, veverky, zajíčci a medvědi –, která Sněhurce pomohou, když je jí nejhůř. Sněhurka a sedm trpaslíků je klasická baletní pohádka na motivy literární předlohy slavných bratří Grimmů, inspirovaná také filmovým zpracováním Walta Disneyho. S brněnským baletním nastudováním se již více než čtyři desetiletí setkávají generace těch nejmladších diváků. Jak velké oblibě se inscenace těší, dosvědčuje počet jejích odehraných repríz – již více než třistačtyřicetkrát tleskalo zaplněné hlediště Janáčkova divadla této kouzelné baletní pohádce. Vedle generací malých diváků se v hlavních rolích vystřídalo již několik generací tanečníků. Pohádkový evergreen pro všechny generace. Kdo někdy slyšel bouřlivý dětský aplaus po představení Sněhurky, pochopí, proč je tato inscenace na repertoáru již více než čtyři desetiletí…

Klaudia Radačovská První sólistka Baletu Národního divadla Brno V roce 2001 ukončila studium klasického tance na Taneční konzervatoři Evy Jaczové v Bratislavě v ročníku Gabriely Béderové. Ještě během studia se zúčastnila Mezinárodní baletní...