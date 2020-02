Od předposledního únorového dne do 3. dubna bude Divadlo Bolka Polívky pořádat festival Ženy ženám (a odvážným mužům), jehož záměrem je oslavit ženství, krásu, tvořivost, odvahu a inteligenci. Návštěvnice a návštěvníci se mohou těšit na divadelní představení z repertoáru Divadla Bolka Polívky a jeho stálých partnerů. V Univerzitním kině Scala bude možné zajít na projekci filmů se silnými ženskými hrdinkami. Ve Freskovém sálu na Zelném trhu č. 10 proběhne série debat věnovaných zajímavým ženám, podnikavosti, ambicím a životnímu stylu.

Foyer divadla zaplní kresby a obrazy malířky, ilustrátorky a grafičky Zdeny Höhmové. Pro všechny, kdo rádi pomohou těm, kdo to potřebují a ještě by si rádi našli stylové kousky do svých šatníků, doporučujeme navštívit 27. března charitativní Bazar pro zachování úsměvu. Kromě originálních kousků od herců a hereček se můžete těšit i na výbornou kávu, drobné sladkosti, slanosti a nezapomenutelnou atmosféru. Výtěžek poputuje Klubu svobodných matek.

