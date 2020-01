Na výstavě návštěvníci uvidí dětské knihy českých autorů a ilustrátorů z let 1880 – 1980 od leporel až po trojrozměrné knihy, od dobrodružných rodokapsů Karla Maye až po Ferdu Mravence doplněné postavičkami oblíbených knižních hrdinů.

Miroslava Pecháčková z Muzea hraček, která je také autorkou, seznamuje s obsahem výstavy: „Česká literatura pro děti má svoji dlouhou a velmi bohatou historii, se kterou se návštěvníci na výstavě seznámí. Uvidíte zde průřez tvorbou pro děti od leporel až po současnou sci-fi, od roku 1880 až po současnost. Samostatný oddíl tvoří prostorové knihy českého výtvarníka Vojtěcha Kubašty.“

Lákadlem mohou být také dobrodružné knihy o indiánech, které jsou obohaceny trojrozměrnou indiánskou vesnicí. Oblíbený časopis Čtyřlístek přibližují zase jeho plyšoví hrdinové - jak dodává Miroslava Pecháčková: „Dětští hrdinové zde vystupují ze stránek a doprovázejí děti podivuhodným světem knih.“

Výstavu můžete navštívit v minoritském klášteře ve výstavním sále v 1. patře až do konce března 2020 denně v pracovní dny od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.

Nezapomeňte si zapsat do kalendáře doprovodnou akci k výstavě Dětská kniha a její hrdinové, kterou pro vás chystáme na pátek odpoledne 20. března 2020. Minoritský klášter ožije pohádkovými hrdiny, proběhne autorské čtení, burza dětských knih i tematické aktivity nejen pro děti. Vydáme se společně S Ferdou až na Divoký západ.