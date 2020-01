Poletíme? - Brno

Výtvarník, hudebník a frontman kapely Poletíme?, Rudolf Brančovský oslaví své 40. narozeniny svátečním koncertem a výstavou.

„40 let je velký kus života, až mě z toho mrazí. Jsem moc rád, že lidé, co to se mnou chtějí oslavit, naplní divadlo a natřískají galerii,“ říká Rudolf Brančovský.

Slavnostní koncert jeho kapely Poletíme? se odehraje v brněnském Mahenově divadle 18. 4. 2020 od 19:00. Zároveň budete moci jeho 40 nejnovějších obrazů vidět i koupit na výstavě v Art Gallery v Brně. Prodejní výstava potrvá během celého dubna.