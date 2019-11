Amenra v Brně

Skutečný řev by měl bolet. Stejně tak robustní zvuk padajícího masivu, který je pro koncerty belgických AMENRA příznačný. Tři koncerty Amenra v Košicích, Brně a Bratislavě slibují tři silné zážitky, protože když Belgičané hrábnou do strun, má to sílu, o čemž AMENRA tuzemské publikum přesvědčili již několikrát.

Společnost na turné jim dělá švýcarské post-doom duo E-L-R a sludgeový kvartet YLVA z australského Melbourne.