K antropocénu

„Vzniká nová hornina ‒ plastiglomerát!“

Planeta se dnes ‒ v interpretaci vědců i aktivistů ‒ nachází ve své poslední etapě, věku antropocénu. Co říct v roce 2050? „Řekni: uhlí!“ Fagocén, polemocén, kapitalocén ‒ žraní, kybernetika a smrt (smyslu). Rewind the time! Zůstává legrace. Futuro-show. Exhibice. A --- mezitím tají. „This was the world!“ Bude navždy?

Studiová autorská „demence“ o krizi ekologie a umění.

Premiéra: 2. března 2018

Autor: Vojtěch Bárta a Matěj Nytra

Režie: Vojtěch Bárta

Dramaturgie: Matěj Nytra

Výprava: Matěj Sýkora

Sound-design: Ladislav Mirvald

Video: Martin Bitala

Obsazení: