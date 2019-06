Alma. Amoroso presto

Alma Mahler-Werfel fascinovala současníky, odpuzovala, provokovala k protichůdným výrokům:

„ve Vídni nejkrásnější dívka" (Gustav Klimt), „na všechny strany překypující žena s nasládlým úsměvem" (Elias Canetti), „monstrum" (Theodor Adorno), „protivná ženská s komplexy méněcennosti" (Richard Strauss), „velká dáma a zároveň kanál" (Marietta Torberg, žena spisovatele Friedricha T.), „napudrovaná, nalíčená, navoněná a nalitá" (Claire Goll, spisovatelka), „divoká ženská, chlastající násilnice" (E. M. Remarque).

Alma Mahler-Werfel emigruje s Franzem Werfelem přes Francii do USA, Werfel ještě zažije konec války, umírá v roce 1945, Alma se stěhuje z Kalifornie do New Yorku, kde ji dělá společnici Ida zvaná Schulli, dlouholetá přítelkyně z Vídně. New York, rok 1957. Alma Mahler-Werfel připravuje interview s reportérem rakouského rozhlasu. Alma se vrací v myšlenkách do minulosti... A nic nemá být přenecháno náhodě.

Autor: Jiří Ort

Režie: Gabriela Ženatá

Scéna: Jitka Fleislebr

Hudba: Robin Schenk

Premiéra: 9. září 2016

Osoby a obsazení:

Alma I. / Loutka Almy - Tereza Marečková

Alma II. - Ivana Hloužková

Gustav Mahler / Walter Gropius / Oskar Kokoschka / Franz Werfel / Johannes Hollnsteiner - Dalibor Buš

Anna Mahlerová, Almina dcera / slečna Hermína Moosová - Isabela Bencová

Ida Gebauerová, Almina přítelkyně - Růžena Dvořáková