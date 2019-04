Jaro v krajce

Tradiční výstava jarních květinových a velikonočních aranžmá jako součást prohlídkové trasy I. Tentokrát v duchu vzdušných krajek. Otevřeno v termínu 13. 4. 2019 – 22. 4. 2019 denně od 10.00 do 16.00 hodin, mimo pondělí 15. 4. 2019, kdy bude zámek uzavřen. V pondělí 22. 4. 2019 bude otevřeno.

21. 4. 2019 a 22. 4. 2019 bude mimořádně otevřené zámecké zahradnictví s oranžérií. Otevřeno bude od 10.00 do 16.00 hodin, vstupné do zahradnictví a oranžerie jednotné 30 Kč, se vstupenkou do zámku – zdarma.