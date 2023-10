Večery S - Obejváci, Slávek Maděra, Eliška Kotlínová&kapela

Pětičlenná jihočeská kapela Obejváci zahájila svou kapelní kariéru na konci roku 2021. A samozřejmě kde jinde, než v obýváku. Ten posloužil i jako prostor pro „domácí-obývákové“ nahrání prvních společných skladeb. Obývák v názvu kapely už zůstal, určitě ale není jediným místem, kde můžete kapelu slyšet. Za sebou má kapela několik vystoupení či nahrávání demo singlů ve studiu „domácím-obývákovém“ i profesionálním.

Hudební mozek kapely je kytarista Luboš Maškara Barchini, řadu písní složila také zpěvačka Kristýna Barchini. Kapelu doplňuje houslista a mandolinista Jan Pelech, banjista Lukáš Šebesta a na kontrabas Karel Kačer.



Písničkář a textař Slávek Maděra o sobě říká: „Moje muzika je spíš „neškatulková”, ale jak je v Čechách zvykem, co se hraje na akustické kytary, se zevšeobecňuje na folk. Umě je to spíš ta akustická muzika, i když ani to není přesné, protože používám elektroakustickou kytaru.“

Chceme-li tedy jeho tvorbu upřesnit, pak se jedná o akustickou hudbu bez škatulek a Slávek Maděra je vnímán jako písničkář napříč žánry. Jeho tvorba je vskutku osobitá a silná po textové i hudební stránce.



Eliška Kotlínová pochází z Vodňan. Zpívá a hraje na ukulele, kytaru a klavír. V současné době vystupuje převážně s autorskou tvorbou za doprovodu kapely. Hudbu a texty, které píše, jsou inspirovány jejím běžným životem. Hudebně se nebrání žádnému žánru, což je v její hudbě znát. Při vystoupeních se na posluchače valí nejen její barvitý a výrazný hlas, ale i pozitivní energie, které má při zpívání na rozdávání. Aktuálně připravuje vydání svého druhého alba, tentokrát již plně autorského.



Je pro Vás připravený hudební mix s jasným záměrem, že Večery S jsou prostor nejen pro jihočeské kapely a písničkáře. Je jich hodně, jsou zajímaví, ale někdy se o nich tolik neví. Večery S vás s nimi seznámí. Tak přijďte a objevujte.