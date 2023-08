Stand-up RAP Comedy DJ Nadja & New Sound Orchestra

DJ Nadja je neskutečný performance živel! Za poslední rok vydala již třináctý videoklip. Jedním z posledních je Hodinový manžel. Když před pár lety vydávala svůj první track Maniak, sama netušila, jak strmě se dostane do popředí. Českou hudební scénu rozhýbala unikátním projektem, kapelou New Sound Orchestra, kde spojuje elektronickou muziku se saxofonem, houslemi, kytarou, klavírem a zpěvem. Původně drum and bassový projekt do sebe dál nasával vlivy stylů bass music, house a hip hopu. Postupně se DJ Nadja vydala na sólovou dráhu se svým originálním Stand-up Comedy Rapem, který nemá v ČR obdoby. Je to osvědčený koktejl humoru, rapu a herectví, který vás zaručeně nakopne!

Tahle blondýna se nezdá a doslova klame tělem. Její subtilní postava a květinové šaty, které si ráda obléká, jsou přesným opakem jejího místy až drsného humoru. Její rapové songy jsou skvělými gagy s pointou a obdobně její komické výstupy jsou ukázkou neskutečně geniální práce s češtinou. V roce 2022 vydala svoje první album s názvem NADIVOKO, na kterém najdete nejen hit Kozy, ale i Nuda Pláž a spoustu dalších originálních songů!