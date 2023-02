Sbírka ilustrací pro děti - stálá výstava

Výstava největší mezinárodní sbírky dětské knižní ilustrace v Evropě představuje na 500 m 2 přes 160 originálů od 22 špičkových ilustrátorů z celého světa.

Aktivity dostupné v rámci prohlídky výstavy Sbírka ilustrací pro děti

Hra fantazie

Může výstava ilustrací bavit i děti? Přijďte se o tom přesvědčit! Cyklus kreativních úkolů a kvízů přiblíží pohádkové příběhy, zaměstná mysl a pro nejmenší se stane klíčem do opravdového světa fantazie.

Poznávej, hraj si a tvoř

Vtiskněte svoji tvář do ilustrace, prostřednictvím mobilní aplikace, listujte knihou a seznamte se s pohádkovým příběhem, vezměte do ruky pastelky a staňte se na chvíli umělcem nebo zakončete prohlídku hraním her, které vám i vašim dětem připomenou některé ilustrace.

Vstupné: základní 190,- / snížené 150,- / rodinné 480,-

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:

do konce března otevřeno pá-ne 10-18,

od 1.4. do 31.5. otevřeno út-ne 10-18

od 1. 6. do 31. 8. otevřeno út-ne 10-19

VÍCE INFORMACÍ ZDE