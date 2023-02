VÝMĚNÍKINO: Napoleon Dynamite

NENÍ to obyčejné kino! Je to kouzelné kino! Je to VÝMĚNÍKINO! Co všechno získáš za VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ? - NEZAPOMENUTELNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK! - MOŽNOST JÍST A PÍT PŘÍMO U PROJEKCE! - MOŽNOST OCHUTNAT MÍSTNÍ DELIKATESU Bar otevíráme v 19:00, film začíná ve 20:00 A JAKÝ FILM JSME PRO TEBE VYBRALI? NAPOLEON DYNAMITE (romanticky dramatická komedie z roku 2004) Napoleon Dynamite je nový typ hrdiny s pevným afrem, rozkošnými měsíčními botami a schopnostmi, které nelze překonat.

Napoleon tráví dny kreslením bájných zvířat, hádkami se svým bratrem Kipem a vyhýbáním se intrikánskému strýci Ricovi. Když do Napoleonova života vstoupí dva noví kamarádi, nesmělá Deb a kníratý Pedro, rozjede trojice kampaň, jejímž cílem je zvolit Pedra prezidentem třídy a splnit studentům jejich nejdivočejší sny. Ale pokud má Pedro porazit nafoukanou Summer, bude muset Napoleon uvolnit svou tajnou zbraň. Tolik popis filmu z ČSFD, přijď si utvořit svůj vlastní…