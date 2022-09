Týden sociálních služeb v Preventu 99

Nezisková organizace PREVENT 99 se připojuje k celostátnímu Dni otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. Srdečně zveme na Den otevřených dveří. Přijďte nás navštívit! Rádi Vám představíme poskytované sociální služby. Program: Pondělí 3.10. Pondělí 3. 10. od 8 do 11 a od 15 do 16 hodin, Primátorská 76, Prachatice Adiktologická poradna PREVENT Prachatice Nabízíme služby lidem, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených se závislostním chováním a jejich blízkým, kteří také hledají odbornou pomoc. Úterý 4.10. Úterý 4. 10. od 8 do 12 hodin, Bezděkovská 186 (3.patro vlevo), Strakonice Adiktologická poradna PREVENT Strakonice Úterý 4.10 od 11 do 13 hodin, Novohradská 1452/1, České Budějovice Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT Nabízíme služby lidem, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených s hazardním hraním nebo jejich blízkým, kteří také hledají odbornou pomoc. Úterý 4. 10. od 12 do 16 hodin, Jiráskova 116, Vodňany Služby pro rodiny s dětmi PREVENT Vodňany Středa 5.10. Středa 5. 10 od 9 do 16 hodin, Velké náměstí 216 (vchod i ze zadního dvorku z ulice Pionýrská), 386 01 Strakonice Služby pro rodiny s dětmi PREVENT Strakonice Pomáháme a podporujeme rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Středa 5. 10. od 10 do 14 hodin, Žižkova 309/12 (5. patro), České Budějovice Substituční centrum PREVENT Poskytujeme substituční léčbu klientům závislým na opiátech. Čtvrtek 6.10. Čtvrtek 6. 10. od 9 do 14 hodin, Komenského 174 (naproti vchodu do Teplárny Strakonice), Strakonice Kontaktní centrum PREVENT Strakonice Naším úkolem je chránit společnost před dopady rizikového chováním uživatelů drog. Pomáháme nejen lidem ohroženým závislostmi, ale i jejich rodinám, partnerům či blízkým příbuzným. Čtvrtek 6. 10. od 9 do 15 hodin, Primátorská 76, Prachatice Kontaktní centrum PREVENT Prachatice Čtvrtek 6. 10. od 9 do 15 hodin, Tř. 28. října 1312/16, České Budějovice Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice Čtvrtek 6. 10. od 9 do 13 hodin, Tylova 156/23, České Budějovice Doléčovací centrum PREVENT Posláním služby následné péče je podpora osob, přicházejících bezprostředně po ukončení léčby ze závislostí, v jejich opětovném začlenění do společnosti. Těšíme se na setkání!