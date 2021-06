Letní kino v Žižkárně: Millerovi na tripu

Bezvýznamný dealer David Burke je obchodník na volné noze, jehož zdrojem příjmů je prodej marihuany té nejvyšší kvality. Když je jednoho dne okraden o výdělek i o zboží, dostává se do velkého maléru. Jeho dodavatel je ochotný odpustit mu jeho dluh, ovšem pouze v případě, že osobně dojede do Mexika a propašuje přes hranice novou zásilku marihuany. Aby nestrávil zbytek života v mexickém vězení, potřebuje dokonalé krytí. Prvním krokem je sehnat si falešnou rodinu. Takže si obstará zchudlou erotickou tanečnici, protřelou potetovanou puberťačku s piercingem a dementního chlapce z jeho domu. Slíbí jim prachy za to, že budou hrát rodinu, a rodina Millerových je na světě!