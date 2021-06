Letní kino v Žižkárně: Sing Street

Film se odehrává v Irsku v polovině 80. let, kdy v důsledku nedostatku práce řada Irů opouští zemi a odjíždí hledat štěstí do Anglie nebo Ameriky. Rodiče patnáctiletého Conora spolu nevychází, hádají se a potřebují ušetřit peníze v napnutém rodinném rozpočtu. Proto se Conor musí přesunout na levnější školu, kde na něj čeká šikana od spolužáků a do oka si nepadne ani s místními učiteli. Zatímco se snad všechno v jeho životě ubírá špatným směrem, potká před školou o rok starší Raphinu, která chce prorazit jako modelka. Aby získal její pozornost, pozve ji na natáčení videoklipu k písni jeho hudební skupiny. Zbývá už jen jediné – založit hudební skupinu a složit nějakou píseň.