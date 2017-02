iShorts: Sci-fi kraťasy

Pořádné scífko nepotřebuje obří rozpočty, ani nekonečné stopáže. Nevěříte? Tak přijďte mrknout na výběr sci-fi kraťasů od Vecery iShorts. Máme všechno od robotů přes kyborgy až po mimozemšťany.



V rámci FUTURE GATE FESTIVALU v Praze 26.2. v BIO | OKO a Brně 3.3. vKino Art.



Všechny filmy v anglickém znění s českými titulky.

Program:



Power/Rangers

režie: Joseph Kahn, USA, 2015, 14 min.

Bojová jednotka Power Rangers je téměř celá zničena. Vyšetřovatel Rocky vyslýchá přeživší Pink a snaží se zjistit, kam zmizel poslední člen týmu Green.



Timelike

režie: Richard Boylan, Kanada, 2015, 9 min.

Madeline si se svým přítelem užívají poklidný večer, když jsou vyrušeni cizincem, který přináší zprávu z Madelininy budoucnosti.



Fired on Mars

režie: Nate Sherman, Nick Vokey, USA, 2016, 7 min.

Dostal padáka, na Marsu…



Uncanny Valley

režie: Federico Heller, USA, 2015, 9 min.

Letmý pohled do budoucnosti, kde se první střelec stává drogou pro ostatní, kteří jsou rozčarováni naší společností. Film zkoumá důsledky této skutečnosti na globální společnost.



Saurora

režie: Pavel Siska, ČR, 2016, 7 min.

Podvodní záchranná misi na vzdálené planetě zaměřená na dvojici spolupracovníků v těžkých ponorných oblecích se brzy dostane do problémů.



Sundays

režie: Mischa Rozema, Nizozemí, 2015, 15 min.

Apokalyptický svět, kde kontrolovaný strach a neznámá civilizace vedou do izolace a virtuální smrti. Jeden odvážný muž se však snaží odhalit pravdu o imaginární dystopické existenci.



Planet Unknown

režie: Shawn „Zixiao“ Wang, Čína, 2016, 10 min.

Na konci 21. století lidstvo čelí vyčerpání globálních zdrojů. Vesmírní průzkumníci byli rozesláni, aby nalezli potenciálně obyvatelné planety.



Stryka

režie: Emily Carmichael, 8 min

Stryka je úžasná plazí žena z jiné planety, která se svým partnerem páchá drobné loupeže. Skrývá své tajemství – dříve kradla s někým jiným.



Lost Boy

Režie: Anthony Scott Burns, Ash Thorp, USA, 2016, 9 min.

Rok neznámý. Populace žádná. Vítejte v LOST BOY.