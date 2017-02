Future Gate Festival 2017

Časem prověřené legendy, pečlivě vybrané novinky žánru i na zahraničních festivalech oceněné filmy. Čtvrtý ročník festivalu science fiction filmů Future Gate přináší již tradičně na filmové plátno řadu zajímavých snímků oblíbeného žánru. Letošní téma festivalu se nese ve znamení vztahu lidstva a inteligentních strojů.



Čeká vás TERMINÁTOR, film, který stvořil hned dvě legendy: Jamese Camerona a T-800, kyborga zabijáka s rakouským přízvukem a hláškou „I´ll be back“. Jedno z nejlepší cyberpunkových anime všech dob. AKIRA, zrozená v Neo-Tokyu, zapříčinila novou vlnu popularity manga v Evropě a USA. A druhý nejnavštěvovanější film všech dob, silný příběh o přátelství s přenádhernou hudbou Johna Williamse, E.T. MIMOZEMŠŤAN.



A na jaké novinky se můžete těšit? MOONWALKERS, bláznivá komedie se skvělým hereckým obsazením o přistání, ehm nepřistání, na Měsíci. Jak to vlastně bylo? Zvládla přistání NASA nebo jej natočila CIA? Dystopické sci-fi, svět podobný tomu orwellovskému, BÍLÝ KRÁL. A japonský animovaný úlet, který učaroval festivalovému publiku napříč kontinenty, NOVA SEED. Filmový výběr doplní kolekce krátkých filmů od iSHORTS.



Jedinečnou atmosféru zajistí výstava robotů, fanoušci v kostýmech známých hrdinů i Future Bar. Festival doplní tématické přednášky a besedy se zajímavými hosty. Přijďte na festival sci-fi filmů Future Gate 2017 a podívejte se na budoucnost se stroji očima filmových tvůrců!



23-26/2/17 Praha

1-4/3/17 Brno

17-18/3 Ostrava



Vstupenky v prodeji na www.futuregate.cz