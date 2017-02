Prozkoumejte božské město Athény a jeho okolí

Pondělí 27. února v 18.00 – 20.00 – Beseda o Athénách a okolí s průvodkyní Michaelou Smékalovou. Chystáte se zažít atmosféru Athén, Mykén, Delf či jiných míst v okolí řecké metropole? Nebo se jen chcete podělit o zkušenosti z cestování? Přijďte mezi nás. Průvodkyně Míša Smékalová má pro vás nevšední zajímavosti, praktické rady na cestu a informace ze zákulisí zájezdů do Řecka. Těšte se na další setkání s cestovateli ze společnosti radynacestu.cz.

Jak říká Michaela Smékalová, vychutnejte si daný moment a odneste si nezapomenutelný zážitek! To je pro ni podstata cestování. Pokud s ní souhlasíte, přijďte na besedu do DOMU KNIHY KNIHCENTRUM.cz 27. února v 18 hodin a zahřejte se vzpomínkami na dovolenou i v zimě. Po celý měsíc únor bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš.

Akce platí do 28. 2. 2017. Během měsíce února se zúčastněte slosování o vstupenky do Divadla Petra Bezruče. Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas! Registrace na Noc s Andersenem vypukne 1. února! Registrujte se online na Noc s Andersenem od 1. února na této webové adrese: http://www.knihcentrum.cz/registrace/noc-s-andersenem Registrujte se od 1. do 28. února a využijte akční cenu 299,- Kč. Registrace bude od 1. března zpoplatněna částkou 399,- Kč.

Registrujte se včas, kapacita Domu knihy je omezena. Registrovat se můžete do 24. března nebo do vyčerpání volných míst. Prodejna i kavárna bude v neděli 12. února uzavřena z důvodu INVENTURY.