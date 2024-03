Největší polštářová bytva v České republice! Po deseti letech usiluje Studentská unie UTB o to, získat zpět pro Zlín titul největšího polštářového bitevního pole a ty toho můžeš být součástí. Chceš zbít polštářem svého kámoše? Poměřit svoje síly s taťkou? Nebo si zablbnout s babičkou jak za mlada? Přijít může každý, kdo má srdce plné odvahy a chuť se utkat v nejepičtějším boji, který Česká republika kdy viděla. A mimo to tě čeká také spousta doprovodného programu. A jaký rekord musíme porazit? 704 lidí mlátící se polštáři po dobu 5 minut. Přijď si splnit svůj dětský sen a zapiš se u toho do České knihy rekordů.

Přesný harmonogram celého programu bude upřesněn. Pro více informaci sledujte https://polstarovabitva.cz/