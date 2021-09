Město Zubří pořádá v úterý 28. září 2021 od 9.30 hodin v areálu Březovce

Biatlonový závod svobody

Délka trati:

Dospělí: 4 km - pět kol (okruh 800 metrů), čtyři střelby (2x vestoje, 2x vleže), trestný okruh 100 metrů

Děti: 1,2 km - tři kola (okruh 400 metrů), dvě střelby (2x vleže), trestný okruh 50 metrů

Intervalový závod, startuje se po jedné minutě

Start a cíl závodu na louce v blízkosti chaty, závod se běží z větší části po zvlněné motokrosové trati.



Akce je určena všem příznivcům běhu a biatlonu, a nejen jim. Zúčastnit se můžou všichni, kdo mají rádi pohyb a svobodu!

Kategorie:

Děti:

Chlapci 2012-2013, dívky 2012-2013

Chlapci 2009-2011, dívky 2009-2011

Chlapci 2006-2008, dívky 2006-2008

Dospělí:

Muži do 39 let (ročník 1982 a mladší)

Muži 40 let a více (ročník 1981 a starší)

Ženy do 34 let (ročník 1987 a mladší)

Ženy 35 let a více (ročník 1986 a starší)

Startovné: do 23. září dospělí 250 Kč, děti 100 Kč (v ceně jídlo a pití), v den konání akce dospělí 350 Kč, děti 150 Kč

Každý závodník bude v cíli odměněn medailí

******* Registrace: zde *******

Předběžný časový harmonogram:

8:30 hod zahájení prezentace

9:00 hod zkušební střelba – děti

9:30 hod závod dětí

11:00 hod zkušební střelba dospělí

11:15 hod vyhlášení kategorií dětí, tombola

11:30 hod závod dospělých

14:00 hod vyhlášení kategorií dospělých, tombola

Občerstvení zajištěno v myslivecké chatě

Motto závodu „Svoboda nebyla nikdy zadarmo“

Další informace budou průběžně doplňovány na FB události Biatlonový závod svobody 2021.