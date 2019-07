Indie: Těžko uvěřitelná země (Uherské Hradiště)

Cestovatelský stand up o jedné z nejrozporuplnějších zemí světa.



Ať už jste si o Indii mysleli cokoliv, rychle vás vyvede z omylu. Kromě chilli vládnou zemi chaosu především klaksony a boj o holou existenci. Přežijí jen neustále smlouvající jedinci, kteří si příliš nepotrpí na hygienu.



Kdo rozdýchá prvotní šok, může se mezi všudypřítomnou bídou pustit do pátrání po epochálních monumentech či přírodních perlách nevídaných krás. Opravdoví fajnšmekři využijí volné chvíle, kdy se zrovna nehádají s rikšou, k náboženským pozorováním a počítání bůžků.



Indie je zkrátka ultimátní cestovatelská zkušenost ostrá jako kuřecí kari den po konzumaci. I tu jógu vás naučí úplně jinak, než byste čekali.



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.



PRAKTICKÉ INFO:



Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři 80 Kč.