Hmyzáci - Výstava Kláry a Pavla Bezděčkových z Muzea Vysočiny Jihlava, týkající se společenského života hmyzu, dává nahlédnout do úžasného světa miniaturních, ale o to zajímavějších tvorů – do světa hmyzu. Hlavní pozornost bude věnována tzv. eusociálnímu hmyzu, tedy hmyzu žijícímu v důmyslně uspořádaných státech, jejichž fungování je založeno na dělbě práce a spolupráci jedinců při zajišťování základních životních potřeb. Nejznámějšími představiteli tohoto hmyzu jsou termiti, některé druhy včel, vosy a mravenci.

Součástí výstavy budou insektária s živým hmyzem, interaktivní prvky, hry a fotokoutek!