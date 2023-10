Vánoční koncert Lenky Filipové

III. koncert Hudebního salonu

Lenku Filipovou na koncertě doprovodí několikanásobný mistr Velké Británie v hraní na keltskou harfu Sean Barry.

Lenka Filipová je osobnost, která se svou tvorbou provinčnímu českému popu vždy vymykala. Její hřejivá lidská pozitivita, jazykové vybavení, instrumentální preciznost a nezaměnitelně hladivý hlas patřil a patří ke klenotům české popové scény. S léty získal šedivější zabarvení a drsnější odstíny, ale svůj samet si zachovala. Stala se jedinečnou českou zvěstovatelkou kvalitního folkpopu s názorem, který dokázal osobitě vstřebat vlivy francouzské, anglické a obohatit je o klasicko-hudební postupy. Na svém kontě má víc než 20 studiových alb, ze kterých pochází řada hitů – Částečné zatmění srdce, Zamilovaná, Za všechno může čas a další Sean Barry je mladý muzikant se světlou budoucností. Pochází z Anglického Newcastlu, kde žil až do svých devatenácti let. S harfou se poprvé setkal ve svých devíti letech. Hodně cestoval a Česká republika mu učarovala natolik, že se rozhodl tady zůstat. Stal se pět let za sebou mistrem Velké Británie v hraní na keltskou harfu a za svůj talent si vysloužil několik dalších cen, jako například BBC National music festival in London a mnoho dalších.

Vstupné: 370/380/390 Kč

Předprodej od 16. 11. 2023