FAJTFEST v centru vol.II Vyjímečné klubové vystoupení kapely UNLEASHED v CZ Line-up: 17:30 doors 19:00-19:30 Anime Torment (death violence) 20:00-20:40 Doomas (doom-gothic) 21:10-21:55 Hypnos (death metal) 22:35-23:50 UNLEASHED (death metal) Vstupenky v předprodeji: A/ elektronicky přes NFC: https://pass.nfctron.com/organizer/tomas-fleck B/ nebo tištěné na mailu: tickets@fajtfest.com Klubová sezóna pro nás nekončí a tentokrát se potkáme v našem domovském městě. Po úspěšném "Fajtfest v Centru" v roce 2021 žánrově přitvrdíme a potkáme se 21.10.2023 na sále Jupiter Clubu.

Přivezeme opravdu velká tuzemská i zahraniční jména. Headlinerem budou bezpochyby severští vikingové UNLEASHED, kteří pocházejí ze Strockholmu a předvedou nám svůj old-school death metal set. Tato kapela vystupuje v České republice velmi zřídka a je to pro nás velkým úlovkem. Hypnos oznámili svoje turné a jedna ze zastávek bude i u nás. Pánové od Uherského Hradiště patří mezi nejkultovnější metalové kapely u nás a jsme velmi rádi, že je u nás přivítáme. Od našich východních sousedů přijede navštívit kapela Doomas, která vznikla v roce 2006 a jejich doom-gotic metal bude zajímavým zpestřením. Uvidíme co nám bratia z Nové Báně předvedou. Litoměřičtí Anime Torment mají skvělé jméno v české metalové komunitě a toto jméno nemůže v line-upu chybět. Tato klubovka bude úplně něco jiného, co v našem městě ještě nebylo a věříme, že to bude hard death party!