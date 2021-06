Letní kino Jihlava

Projekce začínají po setmění, tedy zhruba ve 22:00 v červnu (raději později), v červenci po slunovratu 21:30, srpen 21:00 a září snad už ve 20:30

Program pro rok 2021

5. 6. - Ženy v běhu

12. 6. - Šarlatán

19. 6. - Bourák

23. 6. - Jumanji: další level

3. 7. - Trhák

15. 7. - Teorie tygra

22. 7. - Mamma Mia! Here we go again

30. 7. - Vlastníci

6. 8. - Štěstí je krásná věc

13. 8. - Můj pes pitomec

19. 8. - Případ mrtvého nebožtíka

28. 8. - 3Bobule

2. 9. - Po čem muži touží

11. 9. - Teroristka