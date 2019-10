Terapie jídlem

“LEPŠÍ JE SI TROCHU ZAJET, NEŽ SE HODNĚ SPÁLIT”

Českým aplikacím vládne Gastromapa Lukáše Hejlíka. Gastro blogera sleduje na FB a Instagramu na 70 000 lidí. Jídlo prostě táhne za naše mlsné jazýčky! :-) Neomylně. Gastromapa už má za sebou přes padesát dílů videoseriálu a stejnojmenná kniha obsahuje 365 tipů, jak kulinářsky procestovat Česko! Cestovat se totiž dá nejen s chutí, ale i chutně! A cesty za dobrým jídlem se těší stále větší oblibě.

Do svých chuťových, cestovatelských i “pracovních” zážitků z natáčení reportů v restauracích napříč Českou republikou nás zasvětí přímo Lukáš Hejlík, který den co den přidává novou vlajku do Mapy chuťových zážitků, aby se náš jazyk nespálil. Vychutnejte si lahodný příspěvek do naší podzimní cestovatelské mini-série.

Akce se koná v Pohostinství Bílý Mák, Hluboká 7, Jihlava.

Rezervaci lze provést na emailu cdf@c-d-f.cz, na telefonním čísle 774 101 686 nebo na facebooku CDF.