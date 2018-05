Zámostí - Třebíč

Zámostí 2018 nabídne Ondřeje Havelku a zbrusu novou scénu

Červen, léto, sluníčko, skvělé kapely, dobré pití a jídlo, louka pod zámkem a Třebíč. Není potřeba víc napovídat – Zámostí se prostě zase jednou neúprosně blíží! Tradiční multižánrový kulturní festival obsadí Podzámeckou nivu, židovskou čtvrť a vlastně celé město první červnový víkend, tedy v pátek 1. a v sobotu 2. června. A je na co se těšit – neokoukané kapely, Zámostí v modrém nebo zbrusu nová Malá scéna na louce.

Navzdory pestré minulosti se ale ani letošní dvaadvacátý ročník nemůže obejít bez několika novinek. „Chtěli jsme Zámostí posunout směrem k větší pestrosti. Letos proto bude nově součástí areálu na louce Malá scéna se zaměřením na program pro děti, divadlo a cestovatelské přednášky. Pevně doufáme, že se nám podaří dotáhnout i nějaké novinky do projektu Zámostí v modrém v židovské čtvrti. A chceme zapracovat na kvalitě zázemí a služeb v areálu. Je toho skutečně hodně a my děláme maximum pro to, aby se nám všechno podařilo dotáhnout,“ říká David Šťastný z organizačního týmu festivalu.

Zámostí se v posledních letech chlubí pestrým doprovodným programem, ale hlavní část tvořila, tvoří a bude tvořit hudba. „Výběr interpretů nikdy není jednoduchý. Nad každou kapelou přemýšlíme, posloucháme její písničky a lámeme si hlavu, co by se tak návštěvníkům Zámostí mohlo líbit a potěšilo je. Ale rozhodně platí to, co říkáme již dlouho - chceme lidi pobavit skvělým programem, neokoukaným a originálním,“ vysvětluje Radek Nezval, další člen organizačního týmu zodpovědný za dramaturgii.

Havelka, Burian i Poláková

O tom, kdo v červnu na Podzámecké nivě doopravdy zahraje, však rozhoduje celý organizační tým společně. Kdo si tedy užije báječný výhled z hlavního pódia na městskou věž? „Program Zámostí je v tuto chvíli prakticky hotový, ale my ho odhalujeme postupně. Louku zcela jistě roztančí Ondrej Havelka and his Melody Makers nebo skvělí Poletíme?, Bára Poláková zase představí svoje nové album. Samozřejmě se ale těším na všechny kapely, jsem velice zvědavý třeba na Jana Buriana a Kláru Vytiskovou a její partu The Pop, kteří budou na Zámostí poprvé,“ dodává Nezval.

Výše zmínění nejsou zdaleka všechno, co letošní Zámostí nabídne. Na hlavní scéně to roztočí Mucha, Jananas, The Noisy Pots nebo třebíčští Fru Fru, taneční stan obsadí Ventolin, Opak Dissu, DJ AKA, AFU-RA nebo Maniak vs. Mc Gey. Další skvělé kapely organizátoři postupně odkrývají na webu www.zamosti.cz nebo na facebooku Zámostí.